Как казахстанцы оказались на крупнейшем в мире фестивале искусств в Шотландии

Казахстанский ансамбль EEGERU принял участие в самом крупном в мире фестивале искусств Edinburgh Fringe. Мероприятие традиционно собирает около двух миллионов зрителей. Подробнее о том, как музыканты из Казахстана оказались в шотландской столице, и о самой группе, рассказала руководитель ансамбля Раушан Джуманиязова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Расскажите подробнее о Вашем ансамбле? Как он был основан? Какие музыканты в нем участвуют?

- Ансамбль до сих пор является уникальным, хотя появился он в 2015 году. Его вдохновитель - династийный композитор Санжар Байтереков. Отличие ансамбля от всех других коллективов - это репертуар, основанный на современной академической музыке. Кроме того, коллектив функционирует как независимая единица, не связанная с государственными или частными крупными институтами. Ребята собрались яркие, с международным опытом и прекрасным образованием. Например, Дамир Буркитбаев – выпускник культовой Джулиярд Скул (Нью-Йорк), Ержан Кушанов - окончил легендарную Парижскую консерваторию, Еркебулан Сапарбаев - воспитанник московской консерватории, у меня самой – опыт работы в Калифорнийском университете.

- Какими достижениями Вы гордитесь больше всего?

- Хороший вопрос. Лично для меня ценным является появление произведений, созданных специально для ансамбля. Среди композиторов, писавших музыку для нас - Тимур Нильдекешев (Казахстан), Баласагын Мусаев (Кыргызстан), Клэр Джонстон (Шотландия), Александр Маноцков (Россия), Анна Ромашкова (Россия).

- Как реагируют на музыку ансамбля за рубежом?

- Мы не так часто выезжаем, поездка в Шотландию – была первым крупным опытом в Великобритании. Мы бы не смогли с этим справиться сами, без поддержки благотворительного фонда «Дара», специализирующегося на инклюзивном образовании. Реакция на наши концерты всегда предельно позитивная, я бы даже сказала восторженная. Полагаю, это связано с музыкой, которую мы играем, и с мастерством ребят, потому что они действительно музыканты экстра-класса.

- Как Вы попали на фестиваль в Шотландии?

- Edinburgh Festival Fringe - результат почти двухлетнего сотрудничества ансамбля с удивительной шотландской организацией Drake Music Scotland, которые на протяжении 20-ти лет работают с музыкантами с ограниченными возможностями. В современном мире, полном фантастических технических решений, все физические ограничения – это просто условия, которые ты должен учесть, и которые не будут отражаться на уровне твоего творчества. Ярчайший пример - потрясающая Клэр Джонстон, написавшая пьесу для объединенного состава музыкантов, включая казахский кылкобыз и электронику.

Проводником нашего сотрудничества с шотландской стороны стал композитор Бен Лунн, яркая звезда современной шотландской музыки и харизматичный человек. Наша поездка включала не только Эдинбургский фестиваль. Мы также давали лекцию о казахской музыке и дополнительный концерт в Глазго, в Scottish Music Center.

- Что значит фестиваль для ансамбля? Какие произведения Вы исполняли?

- Концертная программа, которую мы подготовили, была международной. Но, конечно, она включала произведения и казахских композиторов – Куата Шильдебаева «Каракемер» и Артыка Токсанбая «My respect to you, Mr Tattimbet». Наибольший интерес при этом вызвали именно казахские произведения. А кульминацией концерта было новое сочинение Клэр Джонстон, написанное для нас и посвященное Алматы. Оно называется «Call of the Mountains», пронизано дыханием Казахстана и Шотландии. Кстати, интересно, что после лекции в Глазго сами шотландские музыканты подчеркивали сходство шотландской и казахской музыки.

- Какие еще артисты обычно выступают в рамках фестиваля?

- Edinburgh Festival Fringe - масштабнейший праздник, который происходит на протяжении трех недель августа в самых разных точках Эдинбурга. Он появился впервые в 1947, как часть большого Эдинбургского фестиваля. Кто-то сравнивает фестиваль с Олимпийскими играми - настолько массовый и влиятельный характер имеет это мероприятие.

На фестиваль съезжаются звезды со всех континентов, обычно много мировых премьер, солистов, оркестров, музыки других жанров - рок, джаз, инди, поп, World music… Могу сказать, что из-за плотного графика репетиций ребятам удалось побывать только на репетиции Малеровской первой симфонии с дирижером Густавом Дудамелем. А за день до нас в концертном зале выступал камерный оркестр Camerata Bern с солистом скрипачом Кристианом Тецлаффом.

- Из каких источников идет финансирование ансамбля?

- Ансамбль является независимой организацией. Какое-то время мы думали о возможности присоединения к филармонии, например. У нас не получилось. Сейчас я считаю, что независимый статус – оптимальный вариант. Конечно, это сложно, и нам хотелось бы иметь поддержку, свое собственное помещение. Но я понимаю, что мы в настоящее время – «не формат». Зато у нас дружеские отношения с такими же независимыми театрами, международными институтами.

- Как часто Вы выступаете?

- Все участники ансамбля работают параллельно в разных организациях – оркестрах, консерваториях, в школах и театрах. Нам непросто собираться на репетиции – ведь приходится согласовывать десяток разных расписаний. Поэтому концерты мы даем 2-4 раза в сезон. И у нас всегда аншлаги.

- Хотелось ли Вам когда-нибудь покинуть работу в ансамбле? Почему?

- Знаете, в коллективе собрались яркие личности, самодостаточные и амбициозные, разносторонние и активные. Поэтому, нормально, если кто-то покидает ансамбль на время. Знаю одно - и бывшие, и настоящие, и будущие участники ансамбля навсегда влюблены в современную музыку, всегда готовы к экспериментам, всегда будут продолжать развиваться и творить.

- Благодарю за беседу!