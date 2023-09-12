Как будут бороться с пробками в Астане, рассказал Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице Instagram рассказал, как будет бороться с пробками на дорогах Астаны, передает МИА «Казинформ».

На сегодня в городе насчитывается порядка 430 тысяч автомобилей. Ежедневно из области в город въезжают и выезжают дополнительно порядка 90 тысяч автомобилей.

По словам акима столицы, для системного развития дорожно-транспортной сети на системной основе проводятся работы по строительству мостов, транспортных развязок, новых улиц, ремонту дорог. .

Женис Касымбек также остановился на наиболее проблемных участках дорог столицы.

Один из наиболее загруженных участков в часы пик – проспект Мангилик ел, Кабанбай батыра, Туран, улица Сарайшик, Кунаева и др.

«Частичное решение этой проблемы даст открытие движения до конца этого года по новому мосту по проспекту Тауелсиздик. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др. В следующем году планируем приступить к строительству продолжения проспекта Тауелсиздик до выхода на проспект Кабанбай батыра. Это позволит значительно снизить нагрузку на пр. Мангилик ел, Кабанбай батыра, ул. Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города», - написал Женис Каымбек.

Также в следующем году, по словам акима столицы, планируется начать строительство еще одного моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ).

«В прошлом году был открыт мост по пр. Улы дала, построена улица А62 (на участке от улицы А91 до трассы Астана-Караганда). Это также позволило разгрузить движение на нескольких улицах. Кроме того, в текущем году в город поставим до 400 автобусов. Часть из них уже на линии. Вышеописанные меры, в том числе строительство и ремонт улиц, установка умных светофоров, внедрение автобусных линий позволяют значительно улучшить транспортную сеть города.