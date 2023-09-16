Кабельное вещание телеканалов прервалось в РК: Минцифры разъяснило ситуацию

Кабельное вещание телеканалов и эфир некоторых радиостанций стали недоступны на территории Казахстана. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разъяснило ситуацию, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня 15.09.23 в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных. В настоящее время национальным оператором АО «Республиканский центр космической связи» совместно с разработчиком космического аппарата АО «ИСС имени Академика М.Ф.Решетнева» проводятся работы по восстановлению указанных сервисов», - сообщили в ведомстве.