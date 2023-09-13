Искусственно созданной монополией назвал систему «Күнделік» депутат Саиров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пробел в воспитании молодежи, унаследованный от старого Казахстана, - это система «Күнделік», насильственно внедренная во все школы. Об этом заявил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на наличие не одной, а нескольких отечественных компаний, способных предоставлять электронные услуги, эксперты говорят, что под давлением групп, компетентный орган передал услуги по сбору, хранению и обработке персональных данных 4 миллионов казахстанских школьников на 12 лет зарубежной компании без какого-либо отбора и наблюдения», - сказал Ерлан Саиров, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в результате в этой области возникла искусственная монополия, управляемая из-за рубежа.

Силами внешней монополии все дети, учителя и родители Казахстана (в общей сложности 7 миллионов человек) вынуждены ежедневно видеть негативную рекламу в «Күнделік», который государство обязало использовать.

«В том числе много рекламы, чуждой этике и национальным традициям, отравляющей сознание. По этому поводу СМИ постоянно бьют тревогу», - подчеркнул Ерлан Саиров.

Депутат добавил, что система «Күнделік» использует серверы государственного учреждения «Национальные информационные технологии», и Генеральная прокуратура должна проверить информацию о том, что Министерство просвещения ежегодно для этих целей выделяет 800 миллионов тенге.

«Эта отрасль вообще не подпадает под монопольное регулирование, поэтому должна быть конкурентная. А «Күнделік» на сегодня – это искусственная монополия!», - подчеркнул депутат.