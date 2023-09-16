Иностранные инвесторы в Казахстане: Миф или реальная локализация?

О том, почему необходимо создать уполномоченный национальный орган по импортозамещению и локализации в Казахстане корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Ибрахим Камал. Бизнесмен многие годы занимается вопросами передачи международных технологии и инноваций казахстанскому бизнесу, а также локализацией производств.

Прежде всего, как уточнил Ибрахим Камал, локализация производства — это размещение производств частей какого-то товара иностранных компаний в той же стране, где он уже выпускается в готовом виде, из поставляемых компонентов. Импортозамещение — это замещение импорта товарами, произведенными внутри страны. Большинство стран мира проходили стадию ограничения импорта, продолжают практиковать такую политику в настоящее время.

Причина этого проста – чем больше производить внутри страны, тем меньше денег будет утекать из нашей экономики, как это происходит сейчас, когда мы продаем сырье, а покупаем конечный товар, в том числе и тот, что произведен из нашего же сырья. Создание производств – это долгосрочный и эффективный инструмент стимулирования экономического роста, поскольку это не только рабочие места, но и технологии, инфраструктура и налоги. Производство дает мультипликативный эффект экономике, который простое извлечение природных ресурсов и их минимальную переработку давать не в состоянии.

К большому сожалению, за 30 лет независимого развития Казахстан так и остается страной, преимущественно занимающейся экспортом природных ресурсов. Не смотря на все декларации и планы использовать сырьевые доходы для того, чтобы развить реальный, производящий сектор экономики, а также потраченные под этими лозунгами миллиарды долларов, уровень локализации производств и импортозамещения в нашей стране остается низким.

Преодолеть эту проблему, дать экономике страны мощный толчок, могло бы создание специального уполномоченного органа, который должен будет непосредственно заниматься вопросами локализации производств в Казахстане. Возможно, для нас это даже единственный способ сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

- Ибрахим, иностранные инвесторы, в особенности в нефтегазовой отрасли, заявляли много раз и о преференциях товарам и услугам казахстанского происхождения, в этих компаниях даже есть целые отделы «местного содержания», разве это нельзя рассматривать, как локализацию?

- К сожалению, нет. Контрактами, либо требованиями к тендеру часто предусмотрено обязательство закупать товары, услуги и работы казахстанских компаний. А что такое казахстанская компания? Это юридическое лицо, созданное в Казахстане, зарегистрированное и действующее по нашему законодательству. И даже если его учредители являются иностранными гражданами или компаниями, то это все равно казахстанская компания. И эта казахстанская компания далее заказывает у своей материнской организации все те же товары, которые тут просто растаможит, и продаст тому же самому инвестору. Из всего ее казахстанского содержания будет только адрес в казахстанском бизнес-центре, где компания будет арендовать пару кабинетов, и все. ТОО, зарегистрированные в Казахстане, учредителем, либо выгодоприобретателем которого является иностранная компания – это не местный бизнес, это никакая не локализация. В этом проблема «казахстанского содержания» - оно не стимулирует иностранных производителей реально переносить свое производство в нашу страну, а позволяет иметь формальное представительство в стране.

- Поясните пожалуйста, то есть иностранные компании для того, чтобы заключить договор, регистрируют здесь, предположим, ТОО и позиционируют себя, как местный бизнес?

- Давайте приведу несколько примеров. К примеру, строительные генподряды: иностранная строительная компания регистрирует ТОО в Казахстане, при это у такой строительной компании иностранное управление – директора, координаторы, которые забирают все сливки контрактов и казахстанские рабочие и субподрядчики, которые вынуждены демпинговать между собой цену, чтобы хоть как-то зацепиться за работу.

Возьмем, к примеру, проект будущего расширения ТШО (ПБР), стоимость которого была порядка 40 млрд долларов США. Какое производство удалось локализовать в данном проекте? Никто не даст вам четкого ответа на этот вопрос, мы не сможем посетить ни одного завода, который имел бы возможность заложить свое начало параллельно с проектом ПБР, хотя в мировой практике при стоимости проектов более $1 млрд обязательства по обучению местного персонала сервису и обслуживаю таких объектов является нормой, а при стоимости более $5 млрд локализация и импортозамещение производства основного оборудования и запасных частей являются обязательством гласным, либо негласным.

Проблема локализации стоит повсеместно. Иностранные проектные организации на стадии проектирования закладывают иностранное оборудование, дальнейшее изменение проектных решений невозможно. Сложно представить, что производители будут локализовывать что-то имея гарантированный заказ на поставку.

- Вы считаете, что иностранные инвесторы на самом деле не заинтересованы ни в локализации, ни в импортозамещении?

- Импортозамещение и локализация, по моему убеждению, это национальный интерес государства, именно поэтому я считаю, что создание уполномоченного органа может сдвинуть эту проблему с мертвой точки. У меня лично был кейс по локализации производства запасных частей Emerson, мы подписали меморандум, разработали инвестиционный план, определили номенклатуру для локализации. Но когда Emerson узнал бюджет проекта, они, конечно же, начали диалог напрямую с недропользователем, который согласился закупать без необходимости локализации.

На этом этапе наличие заинтересованного органа, который я предлагаю инициировать было бы финальным толчком.

На протяжении долгих лет я сам вовлечен в диалоги о локализации на всех уровнях. По моему глубокому убеждению, совершить прорыв в этой сфере можно лишь создав уполномоченный национальный орган по локализации и импортозамещению. Имея нужные полномочия и правильные установки, я уверен, возможно добиться отличного результата. Такой орган стал бы серьезным рычагом влияния на иностранный капитал, работающий в стране.

- Иными словами это вопрос к правительству?

- Государство устанавливает правила игры, и оно же может и должно делать это во благо отечественной экономики. Понимание этого у чиновников есть. Буквально недавно прочитал на КазТАГе новость. В ней министр энергетики Алмасадам Саткалиев прямо говорит: «Долгосрочными контрактами будут поощрять отечественные и международные компании за локализацию производств в Казахстане». И речь в заметке идет о том, что данный вопрос будет решаться с привлечением и непосредственным участием Международного центра развития нефтегазового машиностроения (МЦРНМ) и ТОО «PSA».

Долгосрочные контракты – это отличная возможность стимулирования, однако непонятен механизм, каким образом будет информирование о таких возможностях, каким образом и кто будет мониторить данный процесс и многое другое. Также настораживает тот факт, что данным вопросом будет заниматься МЦРНМ, членами которого являются те же самые нефтегазовые операторы, результатов локализации от которых мы ждем все эти годы.

Что касается ТОО «PSA», то это юридическое лицо является Полномочным органом в соглашениях о разделе продукции (СРП), иными словами, у них есть иные приоритетные задачи и участие их в вопросах увеличения локализации, на мой взгляд, конфликт интересов, так как их цель – контролировать раздел продукции.

- Другой вопрос – готовность иностранных производителей локализовать свою продукцию в Казахстане, передавать свои технологии, знания, может вопрос в этом?

- За годы работы мы посещали производства по всему миру от США до Южной Кореи. Ни один производитель не откажется от гарантированной прибыли, готовность локализовать свои производства выражают практически все, в особенности, если казахстанская сторона готова предоставить цеха и производственную базу, как в нашем случае.

Сервисные компании с мировым именем, включая сервис оффшорных проектов, где практически отсутствует местное содержание, также готовы по поэтапную локализацию, однако все эти годы мы видим одних и тех иностранных поставщиков услуг в этой области.

Годовой бюджет только одного из операторов на запасные части превышает 300 млн долларов США, бюджет на сервис и того выше, очень сложно в таких обстоятельствах находить оправдание отсутствию реальных проектов по локализации. Многие возможности упущены – это факт, но импортозамещение и локализация сегодня – это рабочие места и развитая экономика завтра.