Хватит ли угля на зиму жителям Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Местные власти обещают к 20 сентября полностью обеспечить население Жамбылской области углем на предстоящую зиму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реализацией угля в Жамбылской области занимается 31 субъект рынка.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, запланированный объем угля для населения на предстоящий отопительный период составляет 149,7 тысячи тонн. Для автономных котельных бюджетных организаций необходимо 66,1 тысячи тонн угля.

«Из запланированного объема угля для бюджетных организаций объекты образования получат 55,9 тысячи тонн, здравоохранения – 4,4 тысячи тонн, культуры – 4,3 тысячи тонн, объекты спорта - 854 тонны. И для объектов спецучреждений предназначено 550 тонн угля. На сегодняшний день обеспеченность составляет 81%, до 20 сентября текущего года обеспечим 100%», - заверил руководитель облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев.

По словам руководителя ведомства, цены на уголь этого года варьируются от 16 тысяч тенге до 19,5 тысячи тенге за тонну марок «Шубарколь» и «Каражыра», и это без доставки до потребителей. При этом на одну и ту же марку угля цены могут разниться в одном регионе более чем на 3 тысячи тенге за тонну.

По словам спикера, в Жамбылской области имеется 35 железнодорожных тупиков, куда регулярно поступают угольные вагоны.

«В настоящее время на тупиках накоплено порядка 10,5 тысячи тонн угля. Все точки реализации оборудованы подъездными путями, стоянками и весовым оборудованием. Регулярно проводятся работы по уборке прилегающей территории от пожароопасных материалов, персонал проинструктирован по пожарной безопасности», - пояснил спикер.

Кудайберген Корганбаев сообщил, что Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК составил план потребности регионов страны в угольной продукции на период 2023 - 2024 годов. По этому плану поставки запланированного объема угля для населения осуществляются с мая 2023 года по апрель 2024 года.

«Для нашего региона запланированный объем с мая по август составляет 31 тысячу тонн, на сентябрь - 21,9 тысячи. Поставки угля выполняются по графику», - заметил спикер.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 3 мая 2023 года в стране введен запрет на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан сроком на 6 месяцев.

«Со стороны компетентных органов приняты соответствующие меры. На сегодняшний день фактов вывоза угля не имеется», - подчеркнул он.

Местные исполнительные органы на период отопительного сезона до апреля 2024 года заключают соглашения с реализаторами угля для стабилизации цен. Управление энергетики и ЖКХ области совместно с местными исполнительными органами Тараза и районов мониторят потребности населения в угле и поставки в область.

«Цены на уголь взяты под контроль. С представителями компаний-поставщиков проводим разъяснительную работу по недопущению роста цен на уголь. Населению разъясняем необходимость заблаговременной покупки угля, информируем о точках продажи и наличии угля. В начале отопительного сезона местные исполнительные органы сформируют мобильные группы для мониторинга наличия угля на железнодорожных тупиках и в точках продаж. Антимонопольное ведомство выявляет недобросовестных реализаторов угля. На сегодняшний день таких случаев не зарегистрировано», - сказал руководитель облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев.