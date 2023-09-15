Гонщик «Астаны» финишировал в тройке лидеров второго этапа «Тура Словении»
Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Микеле Гадзоли — 51-м, Евгений Федоров — 53-м, Глеб Сырица — 54-м.
«Тур Словении». Второй этап
Prešov — Poprad. 143.9 километра
1. Тим Мерлир (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — 3:25:53
2. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана»)
3. Колби Симмонс (США, «Jumbo-Visma»)
51. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +0:22
53. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +0:32
54. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +0:38
Общий зачет:
1. Реми Каванья (Франция, «Soudal-Quick Step») — 7:09:04
2. Мулу Хайлемайкл (Эфиопия, «Caja Rural-Seguros RGA») — +1:55
3. Каспер Асгрин (Дания, «Soudal-Quick Step») — +2:16
15. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +5:25
71. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +7:59
72. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +8:09
73. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +8:15