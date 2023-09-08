Где в Казахстане проживает больше всего иностранцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года более 314 тысяч иностранцев получили вид на жительство в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году 314 741 иностранец получил разрешение на временное проживание в Казахстане. Из них граждане Узбекистана - 212 445, России – 68 743, Кыргызстана – 12 119, Таджикистана – 9 066 человек», - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

В министерстве заявили, что на сегодня не ведется учет относительно того, в каких сферах деятельности в стране работают указанные иностранные граждане. В МВД также назвали регионы, где больше всего иностранцев. Согласно представленным данным, в Алматы проживают 54 260 иностранца, Атырауской области – 43 314, Алматинской области – 26 679, Мангистауской области-26 280, Астане - 25 588.

В Министерстве внутренних дел также сообщили, сколько иностранцев получили гражданство РК в упрощенном порядке за последние 5 лет.

«За последние пять лет в упрощенном порядке казахстанское гражданство получили 364 человека», - уточнили в МВД.