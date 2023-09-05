Где в Казахстане чаще всего совершаются преступления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры, за 7 месяцев 2023 года зарегистрировано около 86 тысяч уголовных правонарушений. Это на 15,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из общего числа 85,4% или 73 тысячи – это преступления, 14,6% или 12,5 тысячи – уголовные проступки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом рост зарегистрирован среди преступлений по вымогательствам и связанных с наркотиками.

В разрезе регионов больше всего уголовных правонарушений зарегистрировано в Алматы (16 тысяч), Астане (10,8 тысячи), Шымкент (4,2 тысячи), Алматинской (6,3 тысячи), Карагандинской (5,4 тысячи) и Костанайской (3,7 тысячи) областях.

По категориям тяжести особо тяжких преступлений зафиксировано 1,4 тысячи случаев, тяжких преступлений – 22,9 тысячи случаев, средней тяжести – 35,3 тысячи случаев, небольшой тяжести – 13,7 тысячи случаев.

Официально с начала года совершено 261 убийство, 27,7 тысячи краж, 25 тысяч мошенничеств, 1,3 тысячи грабежей, 80 разбоев, 1 тысяча хулиганств, 305 вымогательств, 302 изнасилования, 4,5 тысячи преступлений, связанных с наркотиками.

Согласно Карте уголовных правонарушений, чаще всего убийства совершаются в Алматы и Алматинской области, меньше всего в Мангистауской области. По регионам с начала года по сегодняшний день сложилась следующая картина:

Алматы – 39 убийств;

Алматинская область – 39 убийств;

Туркестанская область – 31 убийство;

Восточно-Казахстанская область – 29 убийств;

Жамбылская область – 27 убийств;

Актюбинская область – 25 убийств;

Павлодарская область – 25 убийств;

Карагандинская область – 22 убийства;

Костанайская область – 19 убийств;

область Жетысу – 18 убийств;

Атырауская область – 18 убийств;

Акмолинская область – 17 убийств;

Шымкент – 17 убийств;

Кызылординская область – 16 убийств;

Астана – 16 убийств;

Западно-Казахстанская область – 13 убийств;

область Абай – 13 убийств;

Северо-Казахстанская область – 13 убийств;

область Улытау – 11 убийств;

Мангистауская область – 10 убийств.

Мошенничества больше всего совершаются в Астане, Алматы и Карагандинской области, меньше всего – в области Улытау.

Астана – 4,2 тысячи фактов;

Алматы – 4,1 тысячи фактов;

Карагандинская область – 1,6 тысячи фактов;

Костанайская область – 1,2 тысячи фактов;

Восточно-Казахстанская область – 1,2 тысячи фактов;

Алматинская область – 1,2 тысячи фактов;

Шымкент – 1,1 тысячи фактов;

область Абай – 1,1 тысячи фактов;

Атырауская область – 1 тысяча фактов;

Актюбинская область – 1 тысяча фактов;

Акмолинская область – 886 фактов;

Павлодарская область – 884 факта;

Туркестанская область – 627 фактов;

Западно-Казахстанская область – 578 фактов;

Северо-Казахстанская область – 543 факта;

область Жетысу – 513 фактов;

Жамбылская область – 478 фактов;

Мангистауская область – 457 фактов;

Кызылординская область – 356 фактов;

область Улытау – 188 фактов.

Факты изнасилования чаще всего регистрируются в Алматы, Алматинской и Атырауской областях, реже всего – в Северо-Казахстанской и области Улытау.

Алматы – 69 изнасилований;

Алматинская область – 62 изнасилования;

Атырауская область – 53 изнасилования;

Карагандинская область – 46 изнасилований;

область Абай – 44 изнасилования;

Туркестанская область – 40 изнасилований;

Астана – 35 изнасилований;

область Жетысу– 29 изнасилований;

Восточно-Казахстанская область – 27 изнасилований;

Акмолинская область – 25 изнасилований;

Жамбылская область – 23 изнасилования;

Западно-Казахстанская область – 21 изнасилований;

Актюбинская область – 20 изнасилований;

Мангистауская область – 20 изнасилований;

Павлодарская область – 20 изнасилований;

Костанайская область – 18 изнасилований;

Шымкент – 16 изнасилований;

Кызылординская область – 15 изнасилований;

Северо-Казахстанская область – 11 изнасилований;

область Улытау – 11 изнасилований.

Фактов незаконного обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта больше всего зарегистрировано в Астане (652), Алматы (357) и Жамбылской области (308).

Самое большое число случаев незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов зафиксировано в Алматы (152), Костанайской области (119), Астане (113) и в Восточно-Казахстанской области (107).

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, чаще всего регистрируют в Туркестанской области (102 дела), Кызылординской области (63 дела), Шымкенте (31 дело) и в Западно-Казахстанской области (31).