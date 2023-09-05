Где в Казахстане чаще всего совершаются преступления
При этом рост зарегистрирован среди преступлений по вымогательствам и связанных с наркотиками.
В разрезе регионов больше всего уголовных правонарушений зарегистрировано в Алматы (16 тысяч), Астане (10,8 тысячи), Шымкент (4,2 тысячи), Алматинской (6,3 тысячи), Карагандинской (5,4 тысячи) и Костанайской (3,7 тысячи) областях.
По категориям тяжести особо тяжких преступлений зафиксировано 1,4 тысячи случаев, тяжких преступлений – 22,9 тысячи случаев, средней тяжести – 35,3 тысячи случаев, небольшой тяжести – 13,7 тысячи случаев.
Официально с начала года совершено 261 убийство, 27,7 тысячи краж, 25 тысяч мошенничеств, 1,3 тысячи грабежей, 80 разбоев, 1 тысяча хулиганств, 305 вымогательств, 302 изнасилования, 4,5 тысячи преступлений, связанных с наркотиками.
Согласно Карте уголовных правонарушений, чаще всего убийства совершаются в Алматы и Алматинской области, меньше всего в Мангистауской области. По регионам с начала года по сегодняшний день сложилась следующая картина:
Алматы – 39 убийств;
Алматинская область – 39 убийств;
Туркестанская область – 31 убийство;
Восточно-Казахстанская область – 29 убийств;
Жамбылская область – 27 убийств;
Актюбинская область – 25 убийств;
Павлодарская область – 25 убийств;
Карагандинская область – 22 убийства;
Костанайская область – 19 убийств;
область Жетысу – 18 убийств;
Атырауская область – 18 убийств;
Акмолинская область – 17 убийств;
Шымкент – 17 убийств;
Кызылординская область – 16 убийств;
Астана – 16 убийств;
Западно-Казахстанская область – 13 убийств;
область Абай – 13 убийств;
Северо-Казахстанская область – 13 убийств;
область Улытау – 11 убийств;
Мангистауская область – 10 убийств.
Мошенничества больше всего совершаются в Астане, Алматы и Карагандинской области, меньше всего – в области Улытау.
Астана – 4,2 тысячи фактов;
Алматы – 4,1 тысячи фактов;
Карагандинская область – 1,6 тысячи фактов;
Костанайская область – 1,2 тысячи фактов;
Восточно-Казахстанская область – 1,2 тысячи фактов;
Алматинская область – 1,2 тысячи фактов;
Шымкент – 1,1 тысячи фактов;
область Абай – 1,1 тысячи фактов;
Атырауская область – 1 тысяча фактов;
Актюбинская область – 1 тысяча фактов;
Акмолинская область – 886 фактов;
Павлодарская область – 884 факта;
Туркестанская область – 627 фактов;
Западно-Казахстанская область – 578 фактов;
Северо-Казахстанская область – 543 факта;
область Жетысу – 513 фактов;
Жамбылская область – 478 фактов;
Мангистауская область – 457 фактов;
Кызылординская область – 356 фактов;
область Улытау – 188 фактов.
Факты изнасилования чаще всего регистрируются в Алматы, Алматинской и Атырауской областях, реже всего – в Северо-Казахстанской и области Улытау.
Алматы – 69 изнасилований;
Алматинская область – 62 изнасилования;
Атырауская область – 53 изнасилования;
Карагандинская область – 46 изнасилований;
область Абай – 44 изнасилования;
Туркестанская область – 40 изнасилований;
Астана – 35 изнасилований;
область Жетысу– 29 изнасилований;
Восточно-Казахстанская область – 27 изнасилований;
Акмолинская область – 25 изнасилований;
Жамбылская область – 23 изнасилования;
Западно-Казахстанская область – 21 изнасилований;
Актюбинская область – 20 изнасилований;
Мангистауская область – 20 изнасилований;
Павлодарская область – 20 изнасилований;
Костанайская область – 18 изнасилований;
Шымкент – 16 изнасилований;
Кызылординская область – 15 изнасилований;
Северо-Казахстанская область – 11 изнасилований;
область Улытау – 11 изнасилований.
Фактов незаконного обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта больше всего зарегистрировано в Астане (652), Алматы (357) и Жамбылской области (308).
Самое большое число случаев незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов зафиксировано в Алматы (152), Костанайской области (119), Астане (113) и в Восточно-Казахстанской области (107).
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, чаще всего регистрируют в Туркестанской области (102 дела), Кызылординской области (63 дела), Шымкенте (31 дело) и в Западно-Казахстанской области (31).