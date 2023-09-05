Габит Сыздыкбеков назначен акимом города Шымкента
Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в г. Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.
Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности атташе Службы государственного протокола МИД РК.
В 2005-2006 гг. — третий секретарь Службы госпротокола МИД РК; третий секретарь Департамента Европы и Америки МИД РК.
В 2006-2007 гг. — третий секретарь; второй секретарь пресс-службы Канцелярии МИД РК.
В 2007-2011 гг. занимал различные должности в Аппарате Сената Парламента РК.
В 2011-2012 гг. — начальник управления департамента Азии и Африки МИД РК.
В 2012-2017 гг. — советник посольства Республики Казахстан во Французской Республике.
В августе 2017 года являлся советником Департамента администрации и контроля МИД РК.
В 2017-2019 гг. — советник председателя Сената Парламента РК; заведующий отделом по взаимодействию с комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК.
С мая по сентябрь 2019 года — посол по особым поручениям МИД РК.
С сентября 2019 г. по 14 июля 2021 года являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия.
С 14 июля 2021 года - первый заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
Как сообщалось, Указом Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности акима города Шымкента.