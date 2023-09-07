Фейковые объявления об аренде квартир в Алматы распространял житель Шымкента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фейковые объявления об аренде квартир в Алматы распространял в сети 25-летний мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Преступную предприимчивость проявил гражданин Т., 1998 года рождения, житель города Шымкента. Используя информационные интернет-ресурсы, он размещал ложные объявления о сдаче в аренду жилплощади.

«На самом деле недвижимости у фигуранта не было, риэлтерскими услугами он не занимается. Корыстной целью промысла стала жажда легкой наживы. Установлена его причастность к 15 аналогичным эпизодам. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Не исключаем другие возможные преступления с его участием. В этой связи призываем граждан, пострадавших от его действий, связаться с нами по следующим номерам телефонов: 8-705-555-77-63; 8-778-591-91-35», – сказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

