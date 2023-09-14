Фестиваль современных цифровых технологий провели в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Цифровой хаб NEW ZEON вновь распахнул в Баку свои двери ведущим экспертам, предпринимателям и начинающим специалистам из сферы Digital, IT и маркетинга, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данное мероприятие дает участникам возможность погрузиться в мир современных гаджетов, а именно в платформу для обмена знаниями, опытом и новейшими тенденциями в мире цифровых технологий.

В основе проекта лежит создание эффективного инновационного кампуса в Бакинской Олимпийской деревне, формирование уникальной площадки для нетворкинга, организация стартапов, а также подбор команд и специалистов в сферах цифровизации (Digital) и IT.

По словам организаторов, проект нацелен на оказание поддержки юным стартаперам реализовать цифровые идеи различной сложности, начиная от мобильных приложений и сайтов, до разработки маркетинговых стратегий для бизнеса.

«Мы решили создать здесь комьюнити предпринимателей, стартаперов, специалистов по разным направлениям и просто людей, готовых и желающих держаться вместе в это непростое время. Сегодня с нами тесно работают топовые специалисты из сферы IT и Digital из СНГ, Израиля и США.

Отличительной особенностью мероприятия стала насыщенная программа. Посетители фестиваля смогли принять участие на лекциях, круглых столах с обсуждениями и интересными докладами от приглашенных специалистов и лекторов из разных стран, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Украину и Великобританию.

Цифровое событие порадовало участников изобилием тем, среди которых популярностью пользовались «Как устроен современный искусственный интеллект», «Актуальные технологии Android - разработки. Прогноз развития на 2024 год», «Кросс-платформенная разработка мобильных приложений», «Делай Бизнес в Азербайджане» и много другое.

Внимание гостей привлекло разнообразные воркшопы, посвященные темам 3D-принтеров как для детей, так и для взрослых, а также занятия по робототехнике.

В целом благоприятный климат и дружелюбная атмосфера, созданные на территории кампуса IT-хаба, позволили практически ознакомиться с последними инновациями в этих областях и под руководством профессионалов освоить новые навыки.