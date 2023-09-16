Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA

Первая ракетка Казахстана и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина опустится в рейтинге WTA после прошедшего Открытого чемпионата США (US Open), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам состоявшегося US Open американская теннисистка Джессика Пегула обойдет казахстанскую спортсменку в рейтинге, так как набрала на 90 баллов больше. В итоге Рыбакина окажется на пятой строчке.

В третьем круге Открытого чемпионата США казахстанка потерпела поражение от румынской теннисистки Сораной Кырстя.