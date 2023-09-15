Электроэнергия подорожала в СКО

В Северо-Казахстанской области департамент по регулированию естественных монополий согласовал новые тарифы на розничную реализацию электроэнергии для ТОО «Севказэнергосбыт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, монополист направил уведомление о предстоящем повышении цен. Причиной указали введение механизма единого закупщика, изменение стоимости передачи, балансирования производства-потребления электрической энергии, стоимости пользования национальной сетью и другие.

Стоимость услуги была заявлена на уровне 23,06 тенге/кВт.ч без НДС.

Департамент рассмотрел заявку и снизил проектируемую цену ТОО «Севказэнергосбыт» до уровня обоснованной предельной. Среднеотпускная цена составит 21,13 тенге/кВт.ч (без НДС) с дифференциацией по группам потребителей:

1 группа – бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг – 14,28 тенге/кВт.ч (без НДС);

2 группа – потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 24,23 тенге/кВт.ч (без НДС);

3 группа – юридические лица, финансируемые из государственного бюджета – 30,29 тенге/кВт.ч (без НДС);

4 группа – для производителей социально значимых продовольственных товаров – 21,13 тенге/кВт.ч (без НДС).

Для бытовых потребителей стоимость электроэнергии подорожала на 1,03 тенге /кВт.ч.

Новый тариф действует с 11 сентября.