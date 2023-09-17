Еда тут очень вкусная - звезда «Стражей Галактики» Майкл Рукер о Казахстане

Сегодня в столице проходит международный фестиваль Comic Con Astana, посвященный индустрии комиксов и кинематографа. Одним из хедлайнеров фестиваля выступил голливудский актер Майкл Рукер, знакомый зрителям всего мира по роли Йонду в трилогии «Стражи Галактики». В эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» известный актер рассказал о своих впечатлениях от Казахстане и развитии современной популярной культуры.

- Это ваш первый визит в нашу страну? Как вас встретили в Казахстане?

- Да, это мой первый визит в Казахстан. Это очень прекрасная страна. Я думаю, что архитектура здесь очень новаторская, некоторые здания просто феноменальны. Мне это очень нравится. Я немного знаю о казахстанских традициях. Но знаю, что сами люди довольно открыты. Мы очень приятно провели время, гуляли, разговаривали, посещали разные рестораны, знакомясь с людьми и шеф-поварами. Я делаю селфи тут с каждым, так что нам это приносит удовольствие. Честно говоря, еда тут очень вкусная, я много ем. Организаторы нашего шоу проявляют огромное гостеприимство. Иногда мы пробуем местные блюда, которые я никогда не пробовал, и это очень интересно.

- Как вы попали на фестиваль Comic Con Astana?

- Все произошло так быстро. 3 недели назад я и не знал об этом событии. Нас быстро всех собрали, а я в этот момент находился в Северной Ирландии. Мы поговорили и организаторы сказали, что хотели бы, чтобы я приехал. Я был действительно открыт, это было легкое решение для меня. Тем более я не был здесь раньше. Никогда не был в Центральной Азии. Так что это было довольно интересное путешествие. Я очень доволен.

- Почему этот фестиваль важен для вас и для индустрии комиксов в целом?

- Эти мероприятия в области поп-культуры объединяют людей, мам, пап, детей, всех. Я знаю, не так уж много людей, которым не нравятся комиксы, фантастические фильмы. Нам всем нравятся подобные вещи. Очень приятно осознавать, что у нас есть целая группа людей, которым нравится такая работа. Это прекрасная возможность для людей нарядиться и превратиться в фантастического персонажа.

Да, некоторые люди никогда не читали комиксы, это правда. Но дело не только в комиксах. Это больше похоже на поп-культуру, фантастические фильмы, игры. На этом съезде происходит много всего. Стэн Ли начинал с комиксов, но это быстро переросло в фильмы, жизненную сцену и косплей.

- Какое впечатление у вас сложилось от Comic con и от казахстанской аудитории?

- Сегодня было довольно захватывающе и энергия переполняла людей, маленьких детей и взрослых. Лично моя карьера началась в 1982 году, я работал актером. Окончил школу в 1982 году и с тех пор занимаюсь театром и кино, телевидением и играми. Так что у меня была возможность стать свидетелем того, как разные вещи становились популярными, а затем исчезали. Новый тип фильмов становится популярным и исчезает. Для меня это было весело. Такие события меняются со временем.

- Как вы оцениваете уровень развития комиксов в Казахстане?

- Количество людей, пришедших на это мероприятие, говорит само за себя. Это очень популярно. Местные жители и люди со всего Казахстана приезжают на это мероприятие, и, я думаю, из других стран тоже. Таким образом, очевидно, что это мероприятие чрезвычайно выгодно для Казахстана, Астаны.

Comic Con фестивали очень популярны во всем мире. Каждая страна выиграла бы от проведения этого мероприятия. Это часть нашей культуры. Здесь все люди собираются вместе как семья. Это очень большое семейное мероприятие. Тут и молодые подростки со своими друзьями, и еще есть люди, которые никогда в жизни не были на этом событии, которые пытаются узнать, на что это похоже, и испытать удовольствие.