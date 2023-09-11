Двух мужчин с более чем 25 кг наркотиков задержали в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали двух мужчин с особо крупной партией наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

На трассе Самара - Шымкент в Кызылординской области патрульные полицейские в ходе ОПМ «Қарасора» остановили автомашину Toyota за нарушение ПДД.

В ходе досмотра в автомобиле обнаружена сумка с растительным веществом. По заключению экспертизы изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной весом 25,2 кг.

Водитель и пассажир, оба в возрасте 43 лет, оказались жителями Атырауской области и ранее уже были судимы. Они водворены в изолтяор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.