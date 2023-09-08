Дожди с грозами пройдут 8 сентября на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 сентября по-прежнему на большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Лишь на востоке страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, в горных районах юго-востока страны град. На северо-западе, севере, востоке, в центре страны - туман.

В Жамбылской, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на юге, востоке, севере Западно-Казахстанской областей сохраняется, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юго-западе, юго-востоке Мангистауской области, в центре, на северо-востоке Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской областей сохраняется, в Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.