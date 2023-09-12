Дожди ожидаются на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глубокий, активный циклон и связанные с ним фронтальные разделы обусловят дожди и грозы на большей части РК, сильные дожди и град ожидаются в центре, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

В горных районах юго-востока РК ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются порывистый ветер, на севере, северо-западе – туман, на юге РК – пыльная буря.

В Жамбылской, в центре, востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской областей, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге - высокая пожарная опасность.

На юге Павлодарской, Карагандинской, на севере, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается высокая пожарная опасность.