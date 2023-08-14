Дожди и потепление ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, 15-17 августа на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, лишь в южных регионах страны ожидается погода преимущественно без осадков. На большей части республики температурный фон постепенно начнет повышаться, за исключением западных регионов, где ожидается небольшой спад жары.