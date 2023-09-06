Дожди и мокрый снег ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7-8 сентября на большей части Казахстана сохраняется дождливая погода с грозами и порывистым ветром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 8-9 сентября на северо-западе, 9 сентября на севере страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере, востоке, в центре республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 18-25 тепла, а на западе, северо-западе страны - понижение до 13-23 тепла, на юге, юго-востоке страны основной фон температуры составит 22-30 тепла.