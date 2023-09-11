Дорога на Евро стала похожа на ад: что пишут СМИ Северной Ирландии о матче в Астане

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – После поражения сборной Северной Ирландии по футболу в Астане североирландская пресса полна критики. Ведущие газеты и онлайн-издания высказались о слабых сторонах игры своей команды, а ведущие эксперты подняли вопросы, требующие ответов от Ирландской футбольной ассоциации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Заголовки газет отражают разочарование болельщиков: «Отборочная кампания Северной Ирландии становится все хуже и хуже с очередным поражением в Казахстане», «Северная Ирландия потерпела пятое поражение подряд в Казахстане», «Резюме из Астаны: Майкл О'Нил терпит еще больше страданий на Евро».

Влиятельная газета Северной Ирландии The Irish Times отмечает, что «североирландцы могут только позавидовать успехам команды, занимающей место на 40 позиций ниже нее, тогда как эта четвертая победа Казахстана в группе «H» позволяет ему оставаться в гуще квалификационной борьбы».

«Это был еще один матч, в котором команды мало чем отличались друг от друга: Северная Ирландия больше владела мячом и наносила больше ударов, но подопечным О’Нила не удалось получить преимущество на искусственном покрытии стадиона «Астана Арена», - говорится в материале.

«После поражения в четверг от Словении со счетом 4:2 О'Нил пообещал внести коррективы, сделав свою команду более компактной, но, несмотря на это, казахстанцы смогли разочаровать гостей, не продемонстрировав ничего похожего на ту атакующую энергию, которую можно было увидеть в матче со Словенией», - отмечает издание.

Старейшая газета региона News Letter приводит мнение Дэвида Хили, тренера самого титулованного профессионального футбольного клуба Северной Ирландии «Линфилд». Лучший бомбардир за всю историю североирландской сборной раскритиковал структурные недостатки Ирландской футбольной ассоциации.

«Майкл О’Нил сейчас снова в сложном положении, и это правильно. Но структурные провалы, допущенные за последние несколько лет людьми из Ирландской футбольной ассоциации, не позволившие построить тренировочную базу, которую они обещали игрокам и болельщикам, не смогли инвестировать в молодежную систему и игроков», - приводятся слова Дэвида Хили.

«Болельщики хотят видеть на поле команду, которой можно гордиться. На данный момент мы этого не видим, - говорит прославленный североирландский футболист. - Игроки стараются, в этом нет сомнений, но нам не хватает качества, и вы должны разложить все по полочкам и сказать, как и почему? Откуда мы возьмем качество?».

Бывший партнер Дэвида Хили по сборной Кит Гиллеспи полностью согласился с его комментариями.

«Абсолютно согласен, - сказал он. - Другие страны за эти годы добились прогресса, а мы стоим на месте. Дэвид попал в самую точку».

Belfast Telegraph в своем обзоре прошедшей игры в Астане пишет, что попадание Северной Ирландии в группу «H» отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года должно было подарить надежду, но вместо этого «дорога в Германию стала больше похожа на ад».

«Северная Ирландия не так уж плохо играла в моментах. В сложных условиях, в шумной атмосфере, которую перед матчем нагнетали все - от группы ABBA до Эминема, они старались терпеливо разыгрывать мяч через центр поля, но слишком часто решающий пас уходил в сторону», - пишет издание.

«Самородов имел большое влияние в обеих штрафных: в одну минуту он забивал голы, а в следующую спасал их прекрасным выносом, лишив Конора Макменамина его первого гола за сборную. Как экс-вингер «Гленторана» не забил, знает только он сам», - говорится в статье.

«Это стало итогом еще одного разочаровывающего вечера для Северной Ирландии, которая много владела мячом, особенно во втором тайме, но не смогла добиться результата», - подытоживает газета.

Напомним, сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче квалификации к ЕВРО-2024 над командой Северной Ирландии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин присутствовали на матче в Астане.