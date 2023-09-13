Домбра – это харам? – комментарий Ерлана Кошанова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов прокомментировал запрет в стране исламского течения салафизм. Отвечая на вопрос, он прокомментировал высказывания о том, что домбра – это харам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня наш депутат озвучил депутатский запрос по поводу высказываний о том, что «домбра – это харам». Можем ли так сказать, что наши предки, веками державшие в руках домбру были грешниками? Конечно, мы должны законодательно запретить негативные религиозные движения и тех, кто действует против закона», - сказал он в кулуарах заседания в Мажилисе.

Ранее депутат Аманжол Алтай назвал такие нападки оскорблением национальной культуры и посягательством на прошлое и настоящее казахского народа. Также он предложил включить в учебную программу школ уроки по обучению игре на домбре.

Добавим, спикер Мажилиса также высказал свое мнение по поводу споров о ношении хиджаба в школах Казахстана.