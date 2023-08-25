Доходы госбюджета за шесть месяцев составили более 11 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 6 месяцев 2023 года доходы госбюджета Казахстана составили 11,38 трлн тенге, что больше аналогичного периода 2022 года на 14,8% (9,92 трлн тенге за 6 месяцев 2022 года), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Института экономических исследований РК (ERI) .

Структура доходной части госбюджета за рассматриваемые периоды идентична: наибольшую долю составляют налоговые поступления и поступления трансфертов.

При этом налоговые поступления традиционно продолжают оставаться основным источником формирования госбюджета – 78,9% (8,98 трлн тенге) от всех доходов за 1 полугодие 2023 года (72,1%, или 7,15 трлн тенге за 1 полугодие 2022 года). В структуре налоговых поступлений за анализируемый период преобладают НДС и КПН, на долю которых за 6 месяцев 2023 года приходилось 29,3% и 26,8% налоговых поступлений соответственно (26,0% и 27,8% соответственно за 6 месяцев 2022 года).

Поступления трансфертов формируют почти четверть доходной части госбюджета – 18,8% за 1 полугодие 2023 года (24,6% за 1 полугодие 2022 года).

По данным ERI, за анализируемый период трансферты из Национального фонда составили 2,14 трлн тенге, в том числе гарантированные трансферты – 1,20 трлн тенге, целевые трансферты – 0,94 трлн тенге (2,44 трлн тенге, в том числе гарантированные трансферты – 2,23 трлн тенге, целевые трансферты – 0,21 трлн тенге за 1 полугодие 2022 года).

Неналоговые поступления и поступления от продажи основного капитала занимают наименьшие доли в доходной части госбюджета: 1,7% (0,20 трлн тенге) и 0,6% (0,07 трлн тенге) соответственно за 1 полугодие 2023 года (2,2%, или 0,21 трлн тенге и 1,1%, или 0,11 трлн тенге соответственно за 1 полугодие 2022 года).