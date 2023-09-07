До 150 казахстанцев становятся банкротами ежедневно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал о ходе проведения процедуры банкротства физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон о банкротстве начал работать с 3 марта, и с этого же дня мы начали принимать заявки. Но, в соответствии с законодательством, предусматривался полугодовой период на проведение проверочных мероприятий. То есть, мы не могли сразу в марте, приняв заявление, принять решение о банкротстве. Как раз сейчас в сентябре полугодовой период истек и начинаются процедуры объявления банкротами. В первые дни мы проработали и объявили банкротами более 377 лиц», - сказал Ержан Биржанов в кулуарах Сената.

По его словам, ежедневно по 100–200 человек будут объявляться банкротами.

«На сегодня потенциальных банкротов более 10 тысяч лиц, они постепенно будут добавляться. В целом, заявление на банкротство подали 65 тысяч человек. 10 тысяч это по состоянию на 1 сентября, которые прошли предварительный проверку и сейчас подпадают под потенциальных банкротов. Но заявления поступают ежедневно это не до конца года. Это такой двигающийся список и с этих 10 тысяч мы сейчас около 400 признали (банкротами - прим. авт.). Ежедневно 100-150 человек будут добавляются к этому списку банкротов», - добавил вице-министр.