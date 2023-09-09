Для Кайрата Сатыбалды в тюрьме ВИП-условия не созданы - общественник Бауыржан Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи с журналистами в здании Комитета уголовно-исполнительной системы заместитель руководителя общественной организации «Мы против пыток» Бауыржан Мусин подробно рассказал, в каких условиях содержится Кайрат Сатыбалды, осужденный на 6 лет. По словам спикера, для него ВИП-условия не созданы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе посещения колоний никаких барьеров к осмотру не было. Любое помещение осмотрели беспрепятственно. Я зашел в так называемый их первый отряд сразу же. Там содержится осужденный Кайрат Сатыбалды. Говорят же, слухи, что там какие-то ВИП-условия созданы. Мне было принципиально интересно узнать: так это или нет. Я зашел, посмотрел: никаких VIP-условий для него нет. Он так же отбывает наказание, как все. Даже если посмотреть, он в этом отряде самый положительный осужденный. Вот честно. Я зашел, увидел, у него заправлена постель и натянут кантик строго. Почему? Видимо, он так сам решил. Это его право. Решил для себя, что он будет соблюдать все, не допускать нарушений», - рассказал правозащитник Бауыржан Мусин.

По его словам, за Кайратом Сатыбалды больший контроль, чем за обычным осужденным.

«Он ходит в обычной робе. Никаких привилегий для него нет. Я у него прямо спросил: «Вы сейчас специально, или на самом деле так?». Он ответил, что это его выбор. Он так хочет. То есть, он все соблюдает, буквально четко по букве закона. Он в общей спальной секции вместе со всеми», - добавил замглавы общественной организации «Мы против пыток».

Спикер добавил, что Кайрат Сатыбалды отбывает наказание в той же колонии в Усть-Каменогорске, где отбывает наказание Серик Кудебаев. Тем не менее, они не содержатся в одном отряде.