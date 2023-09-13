Для каких авто упростят транспортный налог в Казахстане
16:00, 13 Сентябрь 2023
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Возможность упразднения налога на транспорт прокомментировал вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках нового Налогового кодекса этот вопрос обсуждается. Он будет рассматриваться в комплексе вместе с налогом на роскошь. Действительно, обсуждается вариант переноса транспортного налога в акциз на бензин. Но здесь нужно внимательно подходить, поэтому мы сделаем дифференцированно. Наверное, транспортный налог (как обсуждение) предполагается упразднить для автомобилей с объемом двигателя до 4 литров либо до 3,5, сейчас проводим дополнительные расчеты», - сказал Азамат Амрин на заседании Правительства.
Он разъяснил механизм.
«Мы собираем порядка 80 млрд тенге транспортного налога, порядка 5 млн тонн у нас потребление нефтепродуктов. Если поделить одно на другое, то получится, что если мы просто перенесем транспортный налог в акциз на бензин, то бензин должен подорожать на 14 тенге», - добавил вице-министр.