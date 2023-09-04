Девайсы на более чем миллион тенге похитили из теннисного центра в Шымкенте
Сотрудники управления полиции района Туран при изучении записей с видеокамер выяснили, что злоумышленник свободно проник в спортцентр под видом желающего поиграть в теннис, взял найденную в незапертом кабинете дорогую технику и скрылся.
Стражи порядка установили личность похитителя. Им оказался 27-летний житель города, ранее судимый за аналогичное преступление. Следствием установлена его причастность еще к семи кражам.
Оперативники вышли на след серийного вора и задержали его при попытке сбыть краденый смартфон случайным покупателям. Подозреваемый за месяц присвоил четыре чужих телефона, ноутбук и две игровые приставки. Общий ущерб в размере более 2 млн тенге понесли работники лечебного центра, игротеки, стоматологии и парикмахерской. Во всех случаях он притворялся клиентом.
Проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 188. Задержанный находится под стражей.