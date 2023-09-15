Дело о январских событиях в Кызылорде: обжаловать приговор не удалось

Апелляция оставила без изменения приговор в отношении двоих участников январских событий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кызылординского областного суда.

Одному из них обвинение предъявлено: по ч.1 ст. 272 УК (организация массовых беспорядков), по п. 5) и 6) ч. 2 ст. 380-1 (посягательство на жизнь, т.е. умышленные действия, направленные на причинение смерти, сотрудника правоохранительного органа, группой лиц, способом, опасным для жизни других людей), ч. 3 ст. 24, п. 2) ч. 4 ст. 291 (покушение на хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и с угрозой применения такого насилия),

Другому участнику обвинение предъявлено: по ч. 2 ст. 272 УК (участие в массовых беспорядках), п. 2), 4) ч. 2 ст. 269-1 УК (незаконное проникновение на охраняемый объект в группе лиц с применением насилия либо с угрозой его применения), п. 5), 6) ч. 2 ст. 380-1 УК (посягательство на жизнь, т.е. умышленные действия, направленные на причинение смерти, сотрудника правоохранительного органа, группой лиц, способом, опасным для жизни других людей).

Суд первой инстанции приговорил одного из участников к 16 годам лишения свободы. Второй участник освобожден от уголовной ответственности в связи со смертью.

Адвокаты обжаловали приговор в апелляции, они просили отменить его и оправдать осужденных.

Что установлено судом:

Подсудимый в декабре 2021 года, собрав людей на кладбище Кызылорды, организовал массовые беспорядки, прошедшие позже 4 января 2022 года перед ТЦ «Aray City Mall», в зданиях областного акимата и дорожной полиции. С целью хищения огнестрельного оружия он заранее заказал и получил схему здания полиции. Довести преступное действие до конца ему помешало сопротивление сотрудников полиции. В ходе массовых беспорядков у здания департамента дорожной полиции он приказал своим подельникам стрелять.

По его приказу один из его подельников, второй фигурант этого дела, застрелил сотрудника полиции, получившего тяжкое телесное повреждение. Он, участвуя в массовых беспорядках, незаконно проникал в здания акимата и дорожной полиции. Во время вооруженного столкновения погиб на месте происшествия.

«Вина подсудимых подтверждена показаниями свидетелей, потерпевших, видеозаписями, заключениями экспертизы, вещественными доказательствами. Апелляция не установила оснований для изменения или отмены приговора. В связи с этим приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», - говорится в сообщении Кызылординского областного суда.

Приговор суда вступил в законную силу.