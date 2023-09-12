Дархан Ахмед-Заки назначен вице-министром науки и высшего образования РК
Дархан Ахмед-Заки родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области.
Окончил Казахский Государственный Университет им. аль-Фараби, Казахский Государственный Технический Университет им. К.Сатпаева.
Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже в г. Алматы.
В 2003 году работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО «КазахОйл» в г. Жанаозене.
В 2004-2012 гг. — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой «Информатики» механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.
2012-2013 гг. — декан механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.
2013-2016 гг. — проректор по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби.
2016-2017 гг. — директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.
2017-2020 гг. — президент Университета Международного бизнеса.
2020-2022 гг. — ректор Astana IT University.
С 2022 по сентябрь 2023 гг. — председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.