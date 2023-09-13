Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2901 человека

РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2 901, а пострадавших - до 5 530. Такие данные приводит МВД королевства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Марокканское ведомство поделилось новой информацией о произошедшем в стране стихийном бедствии.

Землетрясение в Марокко магнитудой 7 баллов произошло 8 сентября в 23:10 по местному времени.

Согласно информации Национального геофизического института Марокко, эпицентр землетрясения находился в провинции Аль-Хауз примерно в 70 км к югу от Марракеша. Очаг залегал на глубине 8 км. Толчки ощущались в радиусе 400 км от эпицентра.

Вслед за мощным толчком последовали сотни афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 6.

Большинство погибших зафиксировано в регионах Аль-Хауз, Тарудант, Шивава, Варзазат, Марракеш, Азила, Агадир, Касабланка и Юсифийе.

«Землетрясение в районе Марракеша стало крупнейшим в истории страны за последнее столетие», - сообщили в Национальном геофизическом институте Марокко.

Власти Марокко объявили трехдневный траур в связи с гибелью свыше тысячи людей в результате землетрясения.