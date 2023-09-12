Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2862 человек

РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2 тыс. 862 человек, а число раненых - до 2 тысяч 562. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Министерство внутренних дел Марокко поделилось новой информацией о землетрясении, произошедшем 8 сентября.

В заявлении министерства говорится, что число погибших в результате землетрясения магнитудой 7, эпицентром которого стал район Эль-Хуз в Марракеше, возросло до 2 тысяч 862, а число раненых - до 2 тысяч 562.

Марокканские СМИ сообщили, что землетрясение, произошедшее 8 сентября в 23:10 по местному времени, ощущалось в столице страны Рабате, Касабланке, Мекнесе, Агадире и Фесе.

Большинство жертв зафиксировано в регионах Аль-Хауз, Тарудант, Шивава, Варзазат, Марракеш, Азила, Агадир, Касабланка и Юсифийе.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. К ним наряду с силами гражданской обороны привлечены военные.

Землетрясение стало крупнейшим в истории страны за последнее столетие.