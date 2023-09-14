Четыре медали завоевали казахстанские школьники на европейской олимпиаде по информатике

С 8 по 14 сентября текущего года Сборная страны принимала участие на Европейской юниорской олимпиаде по информатике EJOI-2023 в Грузии. За звание сильнейших боролись 96 участников из 24 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство просвещения РК.

EJOI следует правилам и стандартам Международной олимпиады по информатике IOI. Это значимое событие, ступенька в развитии элиты IT-индустрии в государствах-членах Совета Европы.

По итогам сборная команда Казахстана завоевала четыре медали:

Золото - Мамадахунов Мансур – учащийся 9-класса областного лицея-интерната для одаренных детей №9 имени С. Шаухаманова «Білім-Инновация», г. Кызылорда;

Серебро - Серікбай Сұңғат – учащийся 10-класса специализированного лицея-интерната для одаренных юношей «Білім-Инновация», г. Тараз;

Серебро - Аменов Әлем – учащийся 9-класса специализированного лицея-интерната для одаренных мальчиков «Білім-Инновация», г. Семей;

Бронза - Алдамжаров Әлишер – учащийся 10-класса ​Республиканской физико-математической школы, г. Алматы.