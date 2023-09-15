Центр раннего вмешательства для детей с нарушениями развития откроют в Караганде
Какую помощь оказывает фонд «Қазақстан халқына», рассказали в акимате Карагандинской области. Встреча с общественностью прошла в рамках II Конференции национальной благотворительности.
«Это вторая ежегодная конференция благотворительности. На первой мы обсуждали концепцию фонда. Пообщались со всеми регионами, получили больше 500 предложений, которые включили в итоговые документы. В этом году тема нашей конференции – «Фонд для регионов». Мы реализуем по стране более 40 благотворительных программ и проектов и хотели бы понимать потребности каждого региона с учётом его специфики», – отметила заместитель председателя правления фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.
Она рассказала о том, что уже сделано и планируется в Карагандинской области. Это модернизация опорных школ, оснащение кабинетов робототехники, открытие спортивных залов в сёлах, приобретение медицинского оборудования, образовательные гранты для студентов и другое.
В регионе реализуются 16 проектов в здравоохранении, образовании, спорте и социальной поддержке на общую сумму 9,1 млрд тенге.
«Фонд работает в двух направлениях – оказание адресной помощи и реализация программ развития. К примеру, фонд выделил 1,4 млрд тенге для обеспечения 26 больных дорогостоящими препаратами. В свою очередь мы тоже работаем в этом направлении. Решаем вопросы за счёт средств местного бюджета. С фондом есть совместные планы по развитию онкослужбы», – сказал заместитель акима области Ермек Алпысов.
Областную детскую клиническую больницу фонд оснастил оборудованием для офтальмологического скрининга новорождённых.
А теперь здесь готовится к открытию Центр раннего вмешательства. Уже закуплено современное реабилитационное оборудование.
С малышами будут работать специалисты: врачи-реабилитологи, неврологи, инструкторы ЛФК, эрготерапевты, логопеды, дефектологи. Все услуги бесплатные. Ежегодно помощь получат порядка 600 детей с нарушениями в развитии. Со своими вопросами, за советами и поддержкой смогут обратиться и родители.
На встрече карагандинцы обсудили инициативы фонда и высказали свои предложения.