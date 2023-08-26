Более 200 выпускников трудоустроят в учебные заведения области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу в образовательные учреждения трудоустроено 308 молодых специалистов из числа выпускников колледжей и вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акимата области Жетысу, в новом учебном году ожидается трудоустройство 202 выпускников, завершающих обучение в рамках образовательных грантов, выделенных за счет средств местного бюджета.

По данным директора областного учебно-методического центра развития образования Галии Мухметовой, в регионе все еще остается актуальной нехватка педагогов. В основном требуются учителя математики, русского языка и литературы, физики, химии.

Для решения проблемы потребности в педагогических кадрах за счет средств местного бюджета назначаются образовательные гранты.

«2022-2023 учебный год закончили 6545 выпускников. 5170 выпускников сдали единый национальный тест. Аким области Жетысу выделил выпускникам 100 грантов. Из них 60 - выпускникам из социально уязвимых категорий, 40 - по общему конкурсу. В приоритете - образование, медицина, сельское хозяйство и технические специальности», - сообщила ранее методист отдела управления образования Гульмира Ахметова.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в прошлом году поручил разработать специальную программу привлечения лучших педагогов для регионов, где наблюдается дефицит учителей

«Безусловным приоритетом является обеспечение доступа к качественному образованию. Это важнейший фактор развития всего общества. Как бы мы не обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно», - сказал ранее во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства предложил выделить целевые гранты для молодежи из густонаселенных регионов страны.

В марте этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, сообщил о необходимости решительных шагов для повышения качества образования, особенно среднего.

«В образовательном процессе ключевой фигурой является педагог. Следует и далее повышать его статус, авторитет в обществе», - сказал ранее Президент.