Более 10 тысяч человек находятся в розыске в Казахстане
Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:
- Алматы - 287;
- Карагандинской области - 221;
- Павлодарской области - 170;
-Алматинской области - 167.
Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.
Ушли из дома и не вернулись – 1 634 лица, пропали с автотранспортом - 74, ушли с работы – 36.
Также, в стране разыскивают 2 372 лица, скрывшихся от следствия и суда.
Необходимо отметить, что разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет.
Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146) в городах:
- Алматы (514)
- Астана (185)
- Шымкент (155)
- Алматинской (143) и Карагандинской (140) областях.
Напомним, что в Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба.