Били дубинкой: подробности избиения заключенного в Атбасаре рассказали в КУИС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Сагат Мадиев рассказал о состоянии здоровья избитого заключенного в Атбасаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе расследования будет проведена экспертиза на нанесение телесных повреждений. Его состояние удовлетворительное. По факту телесных повреждений сейчас проходят необходимые следственные действия. В данном случае комментировать, какие у него телесные повреждения, является следственной тайной, потому что завтра будет прикрепляться как доказательство. Но в настоящий момент его самочувствие удовлетворительное», - прокомментировал в ходе встречи с журналистами Сагат Мадиев.

Осужденный отбывает наказание в учреждении средней безопасности. Специальная прокуратура проводит следственные мероприятия. Его не госпитализировали.

Заместитель руководителя общественной организации «Мы против пыток» Бауыржан Мусин после случившегося встретился с осужденным в Атбасаре, которого избили с применением спецсредств. По его словам, заключенный жаловался на головную боль. Болела задняя часть ноги, куда били дубинкой. Медики его осмотрели, дали назначение, обработали рану. Также выяснилось, что сотрудники исправительного учреждения ударили его голову книгой. В этот момент осужденный растерялся и не помнит, как все произошло.

Несколькими днями ранее, шокирующие факты пыток заключенного распространились в Сети. Сотрудники исправительного учреждения 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. По результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии представлены к отстранению от занимаемых должностей. 11 сотрудников, причастных к правонарушению, представлены к увольнению по отрицательным мотивам.