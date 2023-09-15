Бесконечные пробки в Астане: как акимат намерен разгрузить движение на дорогах

Пробки – головная боль всех астанчан. С наступлением осени, когда регулярно начинается учеба в школах, колледжах и вузах, а горожане выходят на работу после отпусков, обстановка на улицах накаляется. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, как акимат Астаны намерен разгрузить движение на дорогах.

По информации акимата, в городе насчитывается около 430 тысяч автомобилей. Ежедневно из области в город въезжают и выезжают дополнительно около 90 тысяч автомобилей.

«Для системного развития дорожно-транспортной сети акиматом столицы на системной основе ведутся работы по строительству мостов, транспортных развязок, новых улиц, ремонту дорог. Кроме того, улучшается работа общественного транспорта: в текущем году в город будет поставлено до 400 автобусов, что позволит снизить интервал ожидания, запустить новые маршруты», - ответили в акимате.

Одни из наиболее загруженных участков в часы пик – проспект Мангилик ел, Кабанбай батыра, Туран, улица Сарайшык, Кунаева и др.

Чтобы частично решить эту проблему, планируется открытие движения до конца этого года по новому мосту по пр. Тауелсиздик. Отмечается, что данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ж/д вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др.

В следующем году планируется приступить к строительству продолжения проспекта Тауелсиздик до выхода на проспект Кабанбай батыра. Это позволит значительно снизить нагрузку на пр. Мангилик ел, Кабанбай батыра, ул. Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города.

Также в следующем году планируется приступить к строительству еще одного моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ).

Проблема с пробками стала актуальной после запуска строительства LRT. На текущий момент ведутся работы по устройству железобетонных конструкции эстакады и станции.

«В связи с тем, что линия пересекает действующие широкие проспекты, проектом предусмотрено устройство монолитных балок индивидуального типа. Для выполнения данных целей на перекрестке проспекта Тауелсиздик и улицы Шамши Калдаякова возведена временная конструкция, и в настоящее время ведется сборка строительных лесов. После завершения работ по заливке балки и ее набору прочности временные конструкции подлежат разборке с обеспечением движения автотранспорта на всю ширину проспекта. Планируемый срок 1 ноября текущего года», - пояснили в акимате.

Аналогичные работы выполняются также на пересечении с улицами Сауран, Акмешит, Туркестан. В настоящее время имеется ограничение движение по проспекту Сыганак в направлении в сторону моста на участке от ЖК «Номад» до улицы Туркестан. Это необходимая мера для успешного запуска проекта в 2024 году. На данном участке в летний период велись работы по переносу коммуникаций, что не позволяло приступить к основным работам ранее. Работы планируется завершить к 30 ноября текущего года и открыть движение. В настоящее время на пересечении с улицой Сауран завершен монтаж временной арки, завершается установка строительных лесов. После будут произведены работы по армированию и заливке бетона.

На пересечении Акмешит временная арка на стадии завершении, после чего приступят к монтажу строительных лесов, план работ аналогичен. Перед Абу-Даби плаза предусмотрено строительство станции с прямым соединением со зданием. Ведутся работы по фундаменту.

В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на всех участках линии ЛРТ от аэропорта до нового ж/д вокзала по улицам Кабанбай батыра, Сыганак, Калдаякова и А82.

В акимате отметили, что в прошлом году было открыто движение по новому мосту по проспекту Улы дала и по улице А62 (на участке от улицы А91 до трассы Астана-Караганда). Данная улица позволяет обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом «Нурлы Жол» и левобережной частью города. Мост по пр. Улы дала позволяет частично разгрузить пр. Мангилик ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мынжылдык», повысить доступность нового вокзала «Нурлы жол», жилые массивы Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др.

«Все вышеописанные меры, в том числе строительство и ремонт улиц, установка умных светофоров, автобусных линий, позволяют значительно улучшить транспортную сеть города», - добавили в пресс-службе акимата.