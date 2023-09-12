Байтерек развивает сотрудничество с немецким бизнесом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 сентября состоялась встреча Заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Адиля Мухамеджанова с делегацией Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НУХ «Байтерек».

В ходе встречи руководство Холдинга и его дочерние организации выразили готовность поддержать немецкие компании в различных сферах бизнеса, промышленности и инвестиций.

Во встрече приняли участие руководитель отдела «Диверсификация цепей поставок» DIHK Томас Бёрнер, Президент Schneider Group Ульф Шнайдер, Глава регионального развития Siemens Energy AG Александр Золотухин, а также представители ряда немецких компаний.

В ходе встречи Адиль Мухамеджанов отметил, что на сегодня в портфеле дочерних организаций Холдинга - Банк развития Казахстана, Фонд Развития Промышленности, Kazakhexport и Qazaqstan Investment Corporation находится 36 проектов с немецким участием, общая сумма финансирования порядка 732 миллионов евро, и Холдинг намерен дальше развивать стратегическое партнерство между Казахстаном и Германией и привлекать инвестиции в стратегически важные отрасли.

Заместитель Председателя Правления Холдинга Байтерек также выступил с докладом на круглом столе с участием Первого Заместителя Премьер-Министра – Романа Скляра на территории МФЦА.

Адиль Мухамеджанов подчеркнул, что Холдинг «Байтерек» играет ключевую роль в развитии экономики Казахстана и является важным финансовым агентом правительства страны. В 2022 году Холдинг оказал поддержку несырьевому сектору на сумму более 3,9 млрд евро, создав более шести тысяч рабочих мест и сгенерировав продукцию и услуги на сумму 7,5 млрд евро.

«В июне этого года, в рамках государственного визита Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан, Холдинг и Восточный Комитет Германской Экономики подписали меморандум по созданию рабочей группы по финансированию совместных проектов. Так, 27 сентября в Берлине состоится 1-ое заседание Рабочей группы и я с удовольствием приглашаю немецкие компании принять участие в данном мероприятии и детально обсудить совместные проекты» - сообщил Адиль Мухамеджанов.

Отметим, что АО «НУХ «Байтерек» активно сотрудничает с немецкими партнерами и участвует в казахстанско-германских деловых инициативах, способствуя развитию инвестиционных проектов и укреплению торгово-экономических связей между Казахстаном и Германией.