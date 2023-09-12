Бауыржан Сыздыков назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Сыздыков Бауыржан Мадиевич назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Правительства РК.

Бауыржан Сыздыков родился в 1973 году в Чимкентской области.

Окончил в 2000 году Казахский государственный медицинский университет, в 2010 году Академию гражданской защиты МЧС России, в 2019 году Московский финансово-промышленный университет «Синергия», в 2022 году Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.

Трудовую деятельность начал в 2001 году старшим офицером отдела предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, защиты территории и населения Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С 2005 по 2010 гг. — старший офицер, начальник отдела защиты территории и населения Управления Гражданской обороны ДЧС Южно-Казахстанской области.

В 2010-2012 гг. — начальник Управления защиты населения и территории Департамента Гражданской обороны МЧС РК.

В 2012-2019 гг. — заместитель начальника, начальник ДЧС Актюбинской области

В 2019-2020 гг. — начальник ДЧС г. Нур-Султана.

С 2020 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.

Приказом главы МЧС от 23 июня 2023 года возложено исполнение обязанностей руководителя аппарата МЧС.