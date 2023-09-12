«Барыс» вел в счете и проиграл пятый подряд матч на старте сезона КХЛ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с московским «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Шалапов-Ножье, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Гайтамиров-Полохов, Старченко-Борисевич-Шестаков; Нургалиев-Данияр, Шайхмедденов-Омирбеков-Муратов; Никитин, Асетов-Гурков-Рахманов.

Гости открыли счет усилиями Понтуса Оберга, но еще до окончания первого периода хозяева его сравняли, во втором Аркадий Шестаков вновь вывел астанчан вперед, все решала заключительная двадцатиминутка, где Нельсон Ножье увеличил разрыв, москвичи сумели отыграться и перевели действо в овертайм,где сильнее оказалось «Динамо». Казахстанский клуб проиграл пятый подряд матч на старте нового сезона.

16 сентября «Барыс» дома примет владивостокский «Адмирал».

«Динамо» (Москва, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 11:06 Оберг. В большинстве

1:1 — 15:14 О’Делл (Пакетт, Гусев). В большинстве

1:2 — 28:40 Шестаков (Старченко, Данияр). В равенстве

1:3 — 50:40 Ножье (Борисевич). В равенстве

2:3 — 54:01 Уил (О’Делл, Гусев). В большинстве

3:3 — 56:10 Уил (Гусев, Менелл). В большинстве

4:3 — 63:33 Пыленков (Ильенко). В равенстве

Вратари: Коновалов — Паскуале

Штраф: 4:10 (2:4, 2:2, 0:4, 0:0).