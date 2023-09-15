Айкын Елеусизов назначен акимом города Каражал
Елеусизов Айкын Кылышевич родился 28 января 1986 года в поселке Атасу Жанааркинского района.
Образование: 2007 год - Казахский гуманитарно-юридический университет;
2011 год - Казахский университет путей сообщения.
13.08.2007-25.09.2007
Исполняющий обязанности главного специалиста - главный казначей отдела проведения работы с государственными органами Управления планов и разрешений Департамента казначейства по г.Астана Комитета казначейства Министерства финансов РК.
25.09.2007-14.07.2008
Главный специалист - главный казначей отдела проведения работы с государственными органами Управления планов и разрешений Департамента казначейства по г.Астана Комитета казначейства Министерства финансов РК.
14.07.2008-01.04.2009
Главный специалист - главный казначей отдела исполнения Республиканского бюджета Управления исполнения государственного бюджета Департамента казначейства по г.Астана Комитета казначейства Министерства финансов РК.
01.04.2009-14.08.2009
Главный специалист-главный казначей отдела проведения работы с силовыми государственными органами Управления исполнения бюджета Департамента казначейства по г.Астана Комитета казначейства Министерства финансов РК.
17.08.2009-14.03.2010
Эксперт Управления транзитной политики Департамента международного сотрудничества и транзитной политики Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
15.03.2010-20.10.2010
Эксперт Управления международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
21.10.2010-05.01.2011
Главный эксперт Управления международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
06.01.2011-19.06.2012
Эксперт Управления двустороннего сотрудничества Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
20.06.2012-29.11.2012
Эксперт Управления международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
30.11.2012-15.04.2013
Главный эксперт Управления международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
16.04.2013-11.05.2014
Главный эксперт Управления Евразийской интеграции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
12.05.2014-30.09.2014
Главный эксперт Управления Евразийской интеграции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
01.10.2014-31.07.2016
Руководитель управления транспорта и инфраструктуры Департамента экономической интеграции Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
01.08.2016-23.10.2016
Главный инспектор организационно-инспекторского отдела Аппарата акима Атырауской области.
24.10.2016-14.08.2017
Руководитель организационно-инспекторского отдела Аппарата акима Атырауской области.
15.08.2017-27.07.2020
Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области.
С 01.09.2022 до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Жанааркинского района.