Айгуль Касымова назначена директором ФРП «Даму» по области Абай

Сегодня первым заместителем акима области Абай А. Каримовым был представлен новый директор регионального филиала АО «ФРП «Даму» - Касымова Айгуль Омирзаковна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Айгуль Касымова имеет опыт работы в банковской сфере и ранее руководила региональным филиалом Фонда в Жезказгане.

В целом на сегодняшний день акиматом совместно с фондом «Даму» проводится работа по поддержке предпринимательства, улучшению экономического микроклимата и повышению конкурентоспособности отечественных производителей.

В 2023 году в области была запущена новая региональная программа развития предпринимательства «Qamqor», которая предоставляет возможность получения средств на одного заемщика до 100 млн тенге под 7 % (на инвестиции; пополнение оборотных средств; рефинансирование). На реализацию программы из местного бюджета выделено 300 млн тенге, Фонд выделил 600 млн тенге. На сегодня прием заявок осуществляется в «Halyk Bank», «Bank Center Credit» и «Forte Bank».

Вместе с тем, механизмы субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования от государства остается одним из самых востребованных видов финансирования среди населения, только в 2023 году в регионе было просубсидировано 265 проектов на сумму 12,5 млрд тенге и выдано гарантий по 201 проекту на сумму 3 млрд тенге.