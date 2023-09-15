Автобусы для школьников запустят в Балхаше

В Балхаше для школьников запустят два специальных автобуса. Они обеспечат своевременную доставку детей до учебных заведений и их безопасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решение о запуске школьных маршрутов принято руководством города в связи с участившимися жалобами от жителей о переполненных городских автобусах.

«С начала учебного года в социальных сетях было много вопросов о том, как улучшить маршруты для детей. Родители жаловались, что автобусы переполнены, приходится подолгу их ждать. В микрорайонах 9, 10 и Самал строят и сдают дома и при этом не учитывают обеспеченность общественным транспортом растущее население. После конструктивного диалога между акиматом города и перевозчиками было принято важное решение – организовать два специальных школьных маршрута», – сказал аким Балхаша Сапар Сатаев.

Автобусы будут выезжать в 07:00 из микрорайона Простоквашино и Рабочего посёлка, объезжая жилые районы города и доставляя детей до школ. Учащихся второй смены они начнут собирать с 13:10 в тех же районах.

В скором времени в социальных сетях будет опубликован утвержденный график движения.