Атырау избавляется от жуткого запаха
20:07, 15 Сентябрь 2023
На Атырауском НПЗ ликвидировали открытые источники запахов нефтешлама, передает МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба Атырауского НПЗ, на предприятии продолжается реализация проекта «Реконструкция механических очистных сооружений» (МОС), в рамках которой ликвидированы пять открытых бассейнов с нефтешламом. Шестой – аварийный амбар – закрыт навесной конструкцией. Нефтесодержащие отходы из амбара перерабатываются.
Первый этап проекта завершен в прошлом году, второй этап планируется завершить до конца текущего.
После реконструкции производительность МОС будет увеличена в два раза. Часть очищенной воды будет повторно использована в нуждах завода, что на 9% сократит водопотребление из реки Жайык.Ранее аким Атырауской области Серик Шапкенов рассказал о работах, которые проводятся для улучшения качества воздуха в городе.