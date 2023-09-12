Астанчане забили тревогу из-за застройки набережной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жители жилого комплекса «Central Park» планируют выступить против застройки набережной реки Есиль со стороны проспекта Туран и моста, ведущего на проспект Сарыарка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам одной из жительниц, о планируемом строительстве стало известно несколько дней назад из государственного интернет-портала.

«Мы съездили в Астанагенплан. Там нас заверили, что этой проблемы на данный момент не существует, в чем мы очень сильно сомневаемся», - рассказала она в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

По ее словам, со стороны реки планируется строительство 17 многоэтажных домов этажностью от 18 до 22 этажей. По мнению жителей, стройка будет вестись слишком близко к реке, что, в первую очередь, нарушает правила застройки. Кроме того, в ЖК «Central Park» на данный момент и так существуют проблемы с водой, с электричеством, затруднен подъезд к дому, так как под мостом очень узкая дорога. С появлением многоэтажек жители ожидают усугубление имеющихся трудностей.

«По проспекту Туран есть огороженный участок, где тоже что-то хотят построить. Там очень маленькое пространство, и ожидаемо, что будут проблемы с парковочными местами и пробками. С другой стороны планируется строительство четырех многоэтажек. Это будет самая настоящая точечная застройка, которая приведет к экологическим проблемам в первую очередь. Деревья будут вырубаться. Это единственное в этой части города место с густыми насаждениями для прогулок с детьми. Во-вторых, инженерные сети не смогут выдержать такую большую нагрузку, и плюс будет транспортный коллапс. Вокруг ЖК также нет никаких соцобъектов. Можно было бы построить школы. И все это ради очередных муравейников», - уверена рассказчик.

Жители уже направили письмо на имя акима города Жениса Касымбека. Теперь они планируют подавать заявление в суд и обращаться в управление архитектуры для организации общественных слушаний.

Чтобы уточнить опасения жителей МИА «Казинформ» обратилось с официальным запросом в акимат.

В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений подтвердили планы на этом участке по размещению многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями, детскими дошкольными учреждениями и паркингом. План детальной планировки был утвержден постановлением акимата в декабре прошлого года.

«Данные земельные участки входят в границы территории, на которой ТОО «Tauman Development» выдано разрешение на проведение изыскательских и проектных работ», - говорится в ответе акимата.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день на данных земельных участках не ведется строительство, архитектурно-планировочное задание не выдавалось, эскизный проект не согласован.

Сейчас идет процесс согласования эскизного проекта. Документ обещают согласовать при соблюдении действующих строительных норм и правил, в том числе с учетом водоохранной полосы.

В акимате подчеркнули, что могут выдать разрешение на вырубку деревьев, если они угрожают другим сооружениям, включая здания жилой застройки. После этого производится компенсационная посадка за счет средств граждан и юридических лиц, в интересах которых была произведена вырубка. При вырубке деревьев по разрешению акимата компенсационная посадка восстанавливаемых деревьев производится в десятикратном размере. При пересадке деревьев физическими и юридическими лицами, компенсационная посадка не производится. В случае если пересадка привела к гибели деревьев, устанавливается пятикратный размер компенсации.