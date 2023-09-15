Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 15 сентября

Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане15 сентября.

В 9.00 под эгидой Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан впервые в стране планируется проведение І съезда геологов Казахстана на тему «Геологическая служба Казахстана в 21 веке: состояние, проблемы и перспективы». Адрес проведения: пр. Кабанбай батыра, 32/1.

В 10.00 в Конгресс-центре пройдет фестиваль гик-культуры «COMIC CON ASTANA 2023».

В 12.00 при поддержке Министерства культуры и информации РК пройдет ІІ общереспубликанский книжный фестиваль «KappitTime - 2023», организованный Национальной академической библиотекой РК.

В 15.00 в здании партии «Аманат» состоится первое заседание вновь созданного Общественного совета Всемирной ассоциации казахов.

В 15.00 в офисе Народной партии Казахстана состоится встреча депутата Народной партии Казахстана Кенжегула Сейтжана с сотрудниками компании «Альянс-Техносервис». Тема: «Образовательные технологии, адаптированные для незрячих и слабовидящих лиц с инвалидностью, в интересах инклюзивного образования в Казахстане».

В 19.00 в отеле Hilton Astana Национальный Олимпийский комитет РК проводит торжественный вечер в честь 30-летия Олимпийского движения в Казахстане. Ветеранам спорта, выдающимся спортсменам и тренерам вручат юбилейные медали за вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан.

В 19.00 Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева открывает XXXIII новый театральный сезон. Новый сезон по сложившейся традиции открывается постановкой «Абай».

АЛМАТЫ

В 10.00 в Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев памятное мероприятие, посвященное 65-летию со дня рождения экс-начальника Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанта Сапарова Малика Мухамеджановича.