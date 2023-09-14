Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 14 сентября

Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане14 сентября.

В 9.00 в The Ritz-Сarlton состоится официальное открытие HR-форум при активном участии Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК, которое будет транслироваться в режиме онлайн на сайте senate.parlam.kz, а также в прямом эфире телеканала «Хабар 24».

В 10.00 представители Столичного филиала ОСДП проведут круглый стол на тему «Вода –это жизнь!». На мероприятие приглашены аким города Астаны, депутаты Мажилиса Парламента, Министерства экологии, Министерства сельского хозяйства, ГКП «Астана Су Арнасы», РГП «Казводхоз». Адрес : ул. Шевченко, д. 10/1, 201 офис.

В 10.00 Международный арбитражный центр (МАЦ) в сотрудничестве с международной юридической компанией Herbert Smith Freehills LLP проведут конференцию «Дни Евразийского арбитража МАЦ». Место проведения: лекционный зал МАЦ, пр. Мәңгілік Ел, 55/16, Блок С3.1.

В 11.00 на площадке Палаты предпринимателей пройдет встреча заместителя акима города Астаны Ерлана Бекмурзаева с предпринимателями по вопросу уменьшения ставки розничного налога до 2% и неэффективной работы согласительных комиссий по признанию сделок недействительными.

В 11.00 в формате онлайн пройдет «День эмитента» на KASE на тему: «Итоги деятельности АО»Казахтелеком«за 1-е полугодие 2023 года».

В 11.00 состоятся публичные слушания маслихата города Астаны на тему: «Реализация проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Снос ветхого жилья, арендное жилье. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры».

В 14.00 в Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана пройдет стратегическая сессия Национального Дельфийского комитета «Адал азамат. Франкенштейн или национальная идея?».

В 15.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан касательно организации и проведения в пилотном режиме выборов акимов районов и городов областного значения.

В 19.00 торжественное открытие XIV Национальных Дельфийских Игр «Silk Way Creative Games» в Амфитеатре столичного парка . Ей будет предшествовать Парад участников по набережной.

АЛМАТЫ

В 9.00 в Best Western Plus Atakent Park Hotel пройдет Международный форум: «Большое Евразийское партнерство в период глобальных трансформаций».