Ангелине Лукас по силам любые противники – президент Федерации профессионального бокса РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» высказался о победе нашей соотечественницы Ангелины Лукас в титульном бою против представительницы Танзании Стумаи Муки и поделился мнением о перспективах развития женского профессионального бокса.

- Ангелина первая боксерша, которая успешно защитила свой титул всего спустя 8 месяцев после того, как его получила. Показателен ли этот пример? Что он говорит об Ангелине?

- Ее настрой мне очень нравится. Тренер Ангелины - достаточно опытный человек и, я считаю, очень грамотно ведет свою подопечную. Так что все идет, как должно быть. Есть бои, значит, будет и полноценная подготовка. Они двигаются, они хотят быть узнаваемыми, так что все правильно. Очень хорошо, что они провели защиту, которая завершилась столь яркой победой.

- Ещё ни одной казахстанской боксерше не удавалось отправить в нокдаун соперниц, которые превосходили их по опыту на профессиональном ринге. К примеру, в прошлом бою Лукас легко расправилась с мексиканской, которая значительно превосходила ее по опыту. Как ей это удалось сделать?

- Лукас это по силам – ей по силам эти соперницы. Нельзя сказать, что она неопытная. Если смотреть по количеству боев, по количеству поражений ее соперниц, то Ангелина ничем им не уступает. Конечно, я не буду преувеличивать – девушке еще предстоит набраться опыта, потому что мы знаем о том, что любительский бокс и профессиональный, это две разные вещи.

- А как вы считаете, недооценивают ли Лукас ее противники?

- Почему недооценивают, нет, противники все оценивают, они хотят тоже проявить себя, хотят заработать, хотят выехать в другую страну. Все хотят чаще выступать, все хотят проявлять себя. Ангелина целенаправленно проводит подготовку к бою – изучает соперниц, смотрит их бои, тренируется. У нее достаточно хороший настрой. Видно было, как она активно начала бой, в связи с этим такой успех. Нельзя выходить на ринг и подстраиваться под соперника, надо свое навязывать, тогда будут победы. Ангелина скромная. Она не хочет выпячивать себя, поэтому говорит, что противники ее недооценивают. У Ангелины хорошая база, она прошла через любительский спорт, как и все профессионалы. Это основа основ. Те, кто в любителях себя проявляет, обычно и попадают потом на профессиональный ринг, им потом легче заключить контракт, легче найти промоутера. Потому что кто этим занимается профессионально, они приезжают на чемпионаты мира, на олимпийские игры, где просматривают и видят перспективных боксеров, берут их на заметку и начинают переговоры.

- Что вы можете сказать о стиле боя Ангелины? Многие в социальных сетях отмечают, что он отличается необычайной яростью…

- Ну, она мобильная, она свое навязывает сопернице, но в то же время, соперница ее блокировала, но она не останавливалась. Соперница ее даже придерживала и повисала на ней, но она все равно наносила удары, чтобы та поняла, что не стоит вязать и блокировать ее, потому что и в ближнем бою Ангелина не промах.

- Что отличает Лукас от других казахстанских боксерш? Почему ее карьера так стремительно набирает обороты?

- Ее карьера идет правильным темпом. Сейчас наблюдается недостаток женщин в профессиональном боксе. Многие в любительском боксе хотят достичь многого – выиграть чемпионат Азии, попасть на чемпионат мира, на Олимпийские игры. Вот мы знаем наших таких боксеров, как Дильдабеков, Жумадилов, Ибраимов – с ними хотели подписать контракты многие промоутеры, но они прошли два-три олимпийских цикла, а это четырехлетия и, естественно, они наелись этого бокса уже достаточно много.

- Как вы считаете, может ли пример Ангелины популяризовать женский бокс в стране?

— Ангелина начала себя проявлять, и девчата, естественно, будут задумываться, будут стремиться к тому, чтобы выйти в профессионалы. Но для этого нужно создать себе имя, нужно стать известными в спортивных кругах, чтоб потом получать предложения от промоутеров, от менеджеров. Если их нет, то куда уйти. Зачем себя объявлять профессионалом, если боев не будет?

- Спасибо за беседу!

Первый титульный бой казахстанки состоялся в октябре прошлого года, где она встретилась с украинкой Аленой Гуриевой. Ангелина Лукас одержала досрочную победу во втором раунде.

В мае этого года она выиграла у представительницы Мексики Аны Арасолы бой за вакантный титул чемпионки мира по версии WBC.

Недавно в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Ангелина Лукас поделилась своими дальнейшими планами, а также рассказала о личных отношениях, о реакции на хейтеров и о многом другом.