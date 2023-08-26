Ангелина Лукас назвала главную ошибку своей соперницы
Ангелина Лукас призналась, что бой выдался сложным, особенно после первой половины.
«Мой план был такой: просто ошеломить соперницу. На взвешивании, когда она увидела меня в образе «Барби», она сказала мне, что уничтожит меня, что я не знаю, что такое профессиональный бокс. Так как у моей оппонентки было 7 побед, в общем 11 боев в карьере, конечно, опыта профессионалки у нее было больше, но я была настроена защитить свой титул и с первых секунд работала. Многие мне говорят, что в профессиональном боксе нельзя набирать быстрый темп сразу, быстро устанешь, но я поднимаю темп с первой секунды, работаю первым номером и хочу потрясти соперницу. Так и получилось в этом поединке», - рассказала Ангелина Лукас в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».
По ее словам, она изучила свою соперницу и в прошлых боях та всегда была первым номером, всегда нападала первая и давила соперниц, но этого не произошло в бою с казахстанской соперницей, которая подавила ее. Во втором раунде Стумаи Муки оказалась в нокдауне, а остальные все раунды ей пришлось спасаться, чтобы выстоять. После нокдауна, как считает боксерша из Казахстана, ее противница уже не могла восстановиться.
«Я очень хорошо оцениваю свою соперницу. У нее 7 побед, это очень хороший результат. Она меня вызвала на этот поединок. Конечно, я готова ко всем вызовам. Ей не хватило, я думаю, работы головой, потому что она повелась на мою внешность и судя по ней, она подумала, что я милая и женственная. Внешность в этом плане не играет роли, за мной огромный опыт, боксом я занимаюсь практически 14 лет. Я уверена, что она меня недооценила, она думала, что я буду работать в спокойном легком темпе. В профессиональном боксе первые два-три раунда делают разведку и потом потихоньку прибавляют, но я начала с первой секунды. Она такого бокса, такого темпа никогда не видела», - заключила Ангелина Лукас.
Спортсменка подчеркнула, что никогда нельзя недооценивать своего противника, как бы внешне он ни выглядел. Внешность очень обманчива и нужно всегда быть на чеку.
«Моя оппонентка говорила всей своей команде, что выиграет Ангелину Лукас. В итоге она уже во втором раунде оказалась на настиле ринга. Поэтому всегда ко всем нужно относиться очень серьезно», - добавила боксерша.
Ранее сообщалось, что Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Стамбуле и успешно защитила свой чемпионский пояс по версии UBO. Поединок прошел в легчайшем весе.
Это был ее пятый бой на профессиональном ринге. Первый титульный бой состоялся в октябре прошлого года, где она встретилась с украинкой Аленой Гуриевой. Лукас одержала досрочную победу во втором раунде.
В мае этого года она выиграла у представительницы Мексики Аны Арасолы бой за вакантный титул чемпионки мира по версии WBC.
Недавно в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Ангелина Лукас поделилась своими дальнейшими планами, а также рассказала о личных отношениях, о реакции на хейтеров и о многом другом.