Ангелина Лукас назвала главную ошибку своей соперницы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Ангелина Лукас прокомментировала свою победу в титульном бою против представительницы Танзании Стумаи Муки. По мнению спортсменки, соперница совершила ошибку, недооценив ее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ангелина Лукас призналась, что бой выдался сложным, особенно после первой половины.

«Мой план был такой: просто ошеломить соперницу. На взвешивании, когда она увидела меня в образе «Барби», она сказала мне, что уничтожит меня, что я не знаю, что такое профессиональный бокс. Так как у моей оппонентки было 7 побед, в общем 11 боев в карьере, конечно, опыта профессионалки у нее было больше, но я была настроена защитить свой титул и с первых секунд работала. Многие мне говорят, что в профессиональном боксе нельзя набирать быстрый темп сразу, быстро устанешь, но я поднимаю темп с первой секунды, работаю первым номером и хочу потрясти соперницу. Так и получилось в этом поединке», - рассказала Ангелина Лукас в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

По ее словам, она изучила свою соперницу и в прошлых боях та всегда была первым номером, всегда нападала первая и давила соперниц, но этого не произошло в бою с казахстанской соперницей, которая подавила ее. Во втором раунде Стумаи Муки оказалась в нокдауне, а остальные все раунды ей пришлось спасаться, чтобы выстоять. После нокдауна, как считает боксерша из Казахстана, ее противница уже не могла восстановиться.

«Я очень хорошо оцениваю свою соперницу. У нее 7 побед, это очень хороший результат. Она меня вызвала на этот поединок. Конечно, я готова ко всем вызовам. Ей не хватило, я думаю, работы головой, потому что она повелась на мою внешность и судя по ней, она подумала, что я милая и женственная. Внешность в этом плане не играет роли, за мной огромный опыт, боксом я занимаюсь практически 14 лет. Я уверена, что она меня недооценила, она думала, что я буду работать в спокойном легком темпе. В профессиональном боксе первые два-три раунда делают разведку и потом потихоньку прибавляют, но я начала с первой секунды. Она такого бокса, такого темпа никогда не видела», - заключила Ангелина Лукас.

Спортсменка подчеркнула, что никогда нельзя недооценивать своего противника, как бы внешне он ни выглядел. Внешность очень обманчива и нужно всегда быть на чеку.

«Моя оппонентка говорила всей своей команде, что выиграет Ангелину Лукас. В итоге она уже во втором раунде оказалась на настиле ринга. Поэтому всегда ко всем нужно относиться очень серьезно», - добавила боксерша.

Ранее сообщалось, что Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Стамбуле и успешно защитила свой чемпионский пояс по версии UBO. Поединок прошел в легчайшем весе.

Это был ее пятый бой на профессиональном ринге. Первый титульный бой состоялся в октябре прошлого года, где она встретилась с украинкой Аленой Гуриевой. Лукас одержала досрочную победу во втором раунде.

В мае этого года она выиграла у представительницы Мексики Аны Арасолы бой за вакантный титул чемпионки мира по версии WBC.

Недавно в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Ангелина Лукас поделилась своими дальнейшими планами, а также рассказала о личных отношениях, о реакции на хейтеров и о многом другом.