Американский исследователь, застрявший в пещере в Турции, спасен

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Американского исследователя Марка Дики, застрявшего в пещере на глубине тысячи метров в Турции, удалось спасти. Он находился на дне третьей по глубине пещере Турции более недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Более 150 спасателей участвовали в операции по спасению спелеолога, который внезапно заболел во время исследования пещеры в горах Тавр на юге Турции. Марк Дики участвовал в исследовании пещеры Морка глубиной 1276 метров (4186 футов) для Анатолийской ассоциации спелеологической группы (ASPEG). Проблемы со здоровьем возникли у него 2 сентября на глубине около 1000 метров.

По словам спасателей, это была одна из крупнейших и самых сложных подземных спасательных операций, когда-либо проводившихся.

Дики удалось вытащить из пещеры в 00:37 по местному времени (21:37 по Гринвичу), сообщила Турецкая федерация спелеологов в социальных сетях.

Родители Марка Дики, заявили, что международное спелеологическое сообщество сделало все возможное, чтобы помочь Марку выбраться из пещеры и получить дальнейшее лечение в больнице, добавив, что спасение их сына принесло им «неописуемое облегчение» и наполнило их «невероятной радостью».

Дебби и Энди Дики выразили огромную благодарность международному спелеологическому сообществу за спасение их сына.

Как ранее сообщалось, спасатели со всей Европы бросились в четверг на помощь американскому исследователю. В операции были задействованы спасательные команды из Болгарии, Хорватии, Венгрии, Италии, Польши и Турции.

Отмечается, что одной из самых сложных задач операции по спасению из пещеры является расширение узких пещерных проходов для того, чтобы пронести туда носилки.

Невеста Марка Джессика Ван Орд также спускалась к нему в пещеру, чтобы побыть рядом.

Дики, родом из Нью-Джерси, является заядлым спелеологом с более чем 20-летним опытом.

В течение 10 лет он был инструктором Национальной комиссии по спасению в пещерах США, проводя различные занятия по спасению в пещерах. На веб-сайте организации он также указан как координатор программы международного обмена.